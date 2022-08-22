溝通是一種技能（Skill），不是知識。

要是你看完有關自信的說明，就會發現，原來自信不像其他知識，只要在學校的教室經過老師的講解，就會有自信，就會增強自信心。那麼溝通能力又是如何獲得呢？

溝通，也不是從課本教材學會的。表達能力、聆聽能力更是透過互動練習中，體驗而來的。

「說，要說到對方想聽；聽，要聽到對方想說。」

在卡內基訓練每次為時三個半小時的課程裡，每位同學都一定要上台進行約兩分鐘的短講，有時候還要分享兩次。在這十二堂課，每一堂都是如此。卡內基訓練是一種實際演練的溝通學習，而不是教導式的學習方法。

輪到你上台進行短講的時候，如何一開始就抓住聽眾的注意力？如何用事件、案例和故事，吸引聽眾的興趣？短講結束前，還要學習如何做結語。將內容歸納成為要求，希望自己和聽眾以後該採取何種行動。汽車巨人艾科卡在他的自傳《反敗為勝》書中，曾提到他從卡內基訓練學到的這種溝通方式。

透過這樣的練習，每週一次（或兩次），經過十二週的磨練後，同學們的溝通能力真的會令人刮目相看。

UCLA副校長希望當學生時修過的課

為什麼溝通能力這麼重要？

有一年，我去參加加州大學洛杉磯分校（UCLA）的一場頒獎典禮，當天典禮是在一家五星級飯店舉行，以獎勵在校成績居前五％的同學。典禮相當隆重，許多家長都來了。當天由副校長擔任演講，他對同學們說：「我本來想恭喜你們得獎，但是今天，你們的這張獎狀只證明了一件事──那就是你們的記憶力比較好。而且是在『某段時期』的記憶力很好──那就是考試前。不認同定我這句話的人請舉手，我請舉手的人重考一遍，你還會獲得同樣的成績嗎？……」聽到這裡，現場的師生與家長都笑了。確實如此，好像學生考完試，就把一切都還給老師，還給學校了。

接著，我認為這段演講中最重要的是，這位副校長在演講中強調，「如果我又回到學生時代，我一定要選修一些課表上沒有的課程。」相信當時很多坐在台下的人一定都會想，課表上沒有的課怎麼選？原來他指的是「溝通」。

他說，在校期間，別人判斷你的能力有多好，是根據你的分數成績來判斷；走出校門後，別人就會用你的溝通能力有多好，來判斷你有多優秀了。

我不知道，當時台下的那一群大學生們有什麼感想？但以我親身經驗，工作了六十多年的心路歷程，我覺得，這句話真的是畫龍點睛。

溝通既然這麼重要，在我們成長的過程中，為什麼幾乎所有學校都沒有溝通這門課程呢？為什麼父母在家裡也沒有教孩子如何溝通？原因可能很多，礙於傳統、文化、制度、習慣、社會等種種因素。當然，考試升學的壓力，也可能造成我們在成長過程中忽略了溝通能力的重要性。

溝通表達包括：想講、敢講、會講

其實工商業社會溝通良好與否，與個人競爭力有關鍵影響。

假若我是一位工程師，對於生產、效能方面，或是提高工作效率方面，有一項很好的建議。第一種狀況是「不想講」。不論在開會的時候，或私底下遇到主管，我都不想表達自己意見，這便可能是因為熱忱不夠。很自然的，我會失去很多寶貴的機會。若是公司文化普遍如此，那麼這家公司的競爭力就比較低。

第二種狀況是「不敢講」。這點就與自信有關了。我怕說出來後被嘲笑，或者經理會冷言冷語的回覆。只要碰上一、兩次，任誰以後都不敢講了。如果一個公司的企業文化缺乏心理安全，那麼同事對工作的投入度一定很低。怎麼與其他企業競爭？

第三種情況是「不會講」。如何把一個意見、一個新點子表達得很清楚又精彩，讓大家很容易、很快能了解，甚至大力支持配合。有這種本事的人在職場上表現一定很突出。如果公司裡具備這種能力的人多一些該有多好，特別是專業人士的機構，像工程師、會計師、設計師。

想講、敢講、會講的這種表達能力，需要透過練習才能學會。而溝通和專業能力一樣，也需要練習才能學會。可惜，我們的學校都沒有教。

另一方面是聆聽。聆聽能獲得的重視，雖然沒有表達能力那麼重要，但是聆聽更難學會，不容易在短期內就能有所改變。

巴菲特的口才也是靠「練」出來

如果你上網搜尋一下，就會發現股神巴菲特在好幾段視頻裡面，不約而同提到一句話：「卡內基訓練改變了我的一生」。在他辦公桌正對面牆上所掛的，不是他的大學或研究所畢業證書，而是卡內基訓練的畢業證書。他說，自己以前是一個很害羞、畏縮的年輕人。有一次，他必須上台報告，還緊張得跑到外面去嘔吐了。如今，卡內基訓練讓他變得樂在演講，善於分享，特別是向一群大學生、年輕人。多麼戲劇化，多麼感人。

我相信大家都會同意，巴菲特絕對不可能答應為任何產品，或任何企業做廣告與宣傳。可是多家電視台訪問他的時候，或者在新聞訪談裡，他卻一次又一次提到，卡內基訓練改變了他的一生。他的案例證明了兩件事情：

首先，溝通能力是可以培養的，而非天生。

第二，溝通能力在現代商業社會格外重要，對每個人的影響也很大，良好的溝通能力能幫助我們成為一位喜歡與他人互動，具有影響力的人。

（本文摘自《活用卡內基訓練 ，帶出快樂成功的孩子 》/ 讀書共和國）

【內容簡介】

1. 黑幼龍親解「卡內基與我」

在華人世界，黑幼龍等同於中文卡內基，到底卡內基如何改寫了黑幼龍的一生，甚至影響了中文世界逾40萬人。看黑老師首次公開親解「卡內基與我」。

2. 看卡內基的世代影響力

當全球卡內基仍然著重成人班訓練之際，為何中文卡內基發展出青少年班、慢養班？而黑幼龍和中文卡內基，是怎麼讓一個人來上課，到一家人，兩代人，都樂於來卡內基上課。

3. 在卡內基，學到的是人生

為什麼要說卡內基「訓練」，而非卡內基「教學」？

學校沒教、父母沒學的人生，該怎麼教孩子？卡內基又如何讓十幾歲的學生到五、六十歲的高階主管，透過這個溫暖的大平台持續成長、提升。

4. 【特別收錄】活出卡內基的人生！

7個活用「卡內基」學習與成長的真實個案故事分享 ─ 從青少年班、成人班到領導班，看他們如何從應用卡內基開始，活出自己的精采，改變自己，影響身邊的人，找到自己的志向，也改善了親子關係。

5. 【特別收錄】卡內基的六大練習

透過持續應用與練習，卡內基訓練在生活中就可以開始實踐！自信、溝通、人際、熱忱、解憂、領導六種練習，簡單易學，立刻展開不一樣的人生！

【作者簡介】

黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人，現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長，台灣400年來最有影響力的200人之一，長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」，幫助企業發揮人力資源潛能，增強企業競爭力，開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人，連續29年創下全球營運績效第一名紀錄，並領先全球，開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《不管孩子，比管孩子還難！》、《養出好孩子，非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。