今年受到政府打房、升息、工料雙漲等因素影響，已衝擊房市與購屋信心，觀察大台北地區6、7月最新實價登錄，位於新北市中和左岸一帶竟出現千萬級賠售物件，其他包括新板特區等，也都有屋主賠售出場。專家分析指出，重劃區大坪數產品因轉手性有限，一般購屋族族難負擔，才會導致斷尾求生案例，並強調，現階段是房市變動期，包括桃園青埔以及其他新興重劃區的大坪數產品，也要特別當心風險。

實價登錄資料顯示，位於新北市中和區中原街主打河岸美景的知名建案，屋主持有7年以總價5950萬元賣出，賠售金額高達1827萬元，扣除車位後，每坪成交單價從69.32萬元下修至63.29萬元；同建商在隔壁蓋的同系列建案，屋主持有8年半也認賠896萬元出場。此外，位在板橋新板特區精華地段的知名建案，6月也有第一手屋主認賠，他7年前以總價6850萬元購入104.9坪豪宅，今年以總價5980萬元賣出，出售時沒賣2個車位，該筆交易也屬賠售。

好房網引述全球居不動產情報室總監陳炳辰說法指出，這些物件賠售關鍵在於購置「重劃區」加上「大坪數產品」，他提醒，除非購買物件位於豪宅聚落區塊如台北市中心、台中七期等，會較有保值性，否則，現階段屬房市變動期，購置包括桃園青埔、以及其他新興重劃區的大坪數產品要特別小心風險。

戴德梁行總經理顏炳立日前發表最新市場觀點指出，2022年房市熱情的爽日子沒了，預期疫後不會出現報復性反彈。他強調，很多「蛋白區」賣蛋黃區的產品及價格，喊的價千萬別當真，房市變冷時回頭看會嚇出一身冷汗。