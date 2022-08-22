民進黨桃園市長參選人鄭運鵬20日接受電視專訪時透露，其實直到新竹市前市長林智堅宣布退選的最後一刻，他仍堅決反對。另談及前立委鄭寶清不滿「堅下鵬上」，恐脫黨參選，鄭運鵬則說，「我相信前輩的智慧，他也相信我的人格」。一番話被PTT鄉民大吐嘈：「貓哭耗子」、「黃鼠狼拜年」、「鱷魚的眼淚」，各式與動物有關的俚語紛紛出籠、酸度爆表。

「到最後一刻林智堅退選當天早上，我仍反對他退選！」鄭運鵬坦言，他很可以理解林智堅的壓力，畢竟上周以前都是他陪在林身邊，一起承受論文風波，他有看過整份論文的資料、時間序跟證據，即使不是林智堅，他身為立委，就像接到死刑犯冤獄，可以想像這人的壓力多大，既然他看過所有證據，當然力挺相信。鄭運鵬說，民進黨中央黨部最後決定由他接棒，他只能承擔責任，直呼既然承擔責任，「要我選，我一定當選」。

針對同黨的鄭寶清逆風發文表示，「走了一個抄襲的人，來了一個挺抄襲的人」，明顯對「堅下鵬上」不滿，恐脫黨參選，鄭運鵬表示，鄭寶清會用抄襲這2個字，「可見他沒有跟我們一樣看過完整的資料」，雖然先前擔任總幹事，但2人並沒有什麼接觸，不過「我相信前輩的智慧，他也相信我的人格」。

PTT鄉民吐嘈：「說真的，我也反對，少了一個快樂來源，真的讓我悵然若失」、「不要假了」、「責任來了我就扛」、「他應該笑到嘴巴脫臼了吧」、「到最後一刻，我仍反對，但我快笑出來了」、「那你要退選讓智堅上嗎」、「好了啦」、「反對但嘴角止不住笑意」、「我們都看到你喜形於色啊，笑到不行」、「少騙人了，明明爽到快內傷」、「最後一刻的下一刻馬上就同意了」、「戴著口罩我都覺得他當天快笑場」。

網友也紛紛用與動物相關的俚語或用字酸爆鄭運鵬：「兔子與狐的故事」、「鱷魚的眼淚」、「貓哭耗子」、「指鹿為馬，顛倒黑白」、「黃鼠狼拜年」、「月月鳥想進化成流氓鱷？」另有鄉民表示，「朋鳥形象本身就不好，蠻適合當打手潑水」、「內心笑到美叮美噹吧，鳥哥不要裝了啦」、「戈巴契夫頭髮最多」、「司馬昭之心，還在那裝」、「夜神月月」、「已經快要笑成裂嘴男了啦」。