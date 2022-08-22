人類的泌尿系統都可能產生結石，據統計，結石在台灣是相當常見的泌尿科疾病，在台灣，每10人就有1人是結石的患者，當結石大到一定程度或讓患者感到疼痛，可藉由震碎結石方式讓結石隨尿液排出，醫師表示，許多人覺得結石震碎後即使再增生，再震碎即無礙，但事實上，反覆的碎石過程都會產生高血壓，嚴重可釀主動脈剝離。

根據台大醫院的統計，結石在台灣是相當常見的泌尿科疾病，盛行率約為9.4%，好發於男性，又以30～60 歲居多；男女比約 3:1。腎臟科醫師江守山在《健康2.0》中表示，曾有一名男子在其38歲起2年內進行3次碎石療程，原本以為將結石震碎後生活不受妨礙，未料隔一年後血壓逐漸升高。

江守山表示，4年後，該男子某天騎機車後突然腳沒力，被迫坐在家門口，近不了家門，經就醫檢查竟是「主動脈剝離」，且剝離過程是從下到上，在醫院開了11小時的刀，之後因腎衰竭，必須洗腎，腳也因長時間缺氧而潰爛，情形相當嚴重。

江守山說明，此名病患是因為其長期有結石問題，腎功能不佳，長期造成高血壓。心臟基金會執行長黃瑞仁也在衛福部宣導網站中表示，主動脈剝離9成都是高血壓引起，高血壓的併發症在腦部易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟易造成心肌梗塞，對主動脈最大的危險就是造成主動脈剝離；因此，有高血壓的病人一定要嚴格控制血壓。