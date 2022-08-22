港星吳千語曾出演《開心魔法》、《葉問3》、《賞金獵人》，2015年擔任第一女主角的電影《王家欣》相繼入圍8個電影節，並憑藉「王家欣」一角奪得美國加州獨立電影節傑出女主角獎。19日她在社交平臺放出自己的泳裝照，卻被網友吐槽胸部下垂「要穿内衣」，吳千語霸氣回應：「不愛戴，又如何。」

19日吳千語曬出的泳裝照中，她身穿白色連體泳衣，斜靠在沙發上，小腹略有突出，腰圍變大，有網友酸「腰圍是直筒像海狸比爾，胸部下垂要穿内衣了。」吳千語隨後親自回應「不愛戴，又如何」，還配上害羞和偷笑貼圖，面對身材攻擊態度十分從容。也有網友爲她説話「又健康又女人沒有多餘的肉肉~以前還是太瘦了~」

吳千語19日曬出泳裝照，遭虧「要穿内衣」。（圖/翻攝自 吳千語小紅書）

2020年港媒報導，吳千語、施伯雄大復合，男方還砸了1.2億共築愛巢，吳千語雖然沒有承認，但在朋友圈已是公開的秘密，吳千語平時出門的代步名車雖是登記在她原名「吳欣容」名下，地址卻是施伯雄名下豪宅。因此也有網友猜測吳千語的身材變化是出於懷孕，并且手脚還很瘦，腰身變粗是懷孕初期的徵兆。