由中山國中棒球隊化身的中華次青少棒代表隊，前往美國參加LLB次青少棒世界賽，台北時間今天（22日）凌晨在冠軍賽以7比1擊敗美國組冠軍西南區德州隊，勇奪本屆賽事世界冠軍，也是代表與賽的中山國中棒球隊，繼2014年、2015年後，再度於這項賽事世界賽奪冠。

此役中華隊先發投手方紹齊完投7局，壓制德州隊，只被擊出5支安打、失1分，表現相當精彩，總教練藍文權並說：「本屆比賽選手都表現不錯，每位球員都有充分發揮，才能完成奪冠目標。」除了先發投手方紹齊好投，中華隊共擊出10支安打，搭配戰術運用，中山國中也締造第3次代表參賽並奪冠的紀錄。

中山國中校方特別感謝台中市政府於出國比賽前為中山小將加油打氣，中山國中校長翁麗鳳感謝台中市府教育局補助，讓球隊無後顧之憂，全力備戰與參賽，也感謝學校後援團體的支持，讓球隊持續獲得佳績，為台中、為台灣爭取榮耀，「球員到美國除了球技穩定發揮，也能享受比賽，拿下暌違多年的世界冠軍非常感動，感謝所有關心球隊的台灣同胞和當地協助我們的僑胞們。」

世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽從1981年舉辦，台灣從2010年開始參賽，2014、2015年台中市中山國中代表參賽，連2屆獲得世界冠軍，本屆是隊史第3度帶走冠軍。

決賽現場許多當地熱情的僑胞到場加油。（台灣世界少棒聯盟協會提供）