分析家說，解放軍為了設法阻止美日直接介入可能的台海衝突，已採取核威懾手段，但會慎重避免全面爆發戰爭。

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，就在北京抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，在台灣周邊舉行空前大規模軍演前幾天，微博和微信上瘋傳的影片顯示，兩輛車載運著東風-5B洲際彈道飛彈（ICBM），而東風-27，東風-16和東風-15B等能搭載核彈頭的飛彈也在街頭出現。

所有的東風系列飛彈都能裝核彈頭，但東風-5B洲際彈道飛彈的射程達1.5萬公里，可打擊北美。解放軍前將領岳剛說，這目的在於警告美日，不要插手台灣問題，並提醒它們，北京有最強大的武器，能對它們發動致命打擊。

他指出，俄羅斯在攻打烏克蘭後，便祭出核威脅，而這成功威懾了美國和北約（NATO），讓它們不敢直接介入俄烏戰爭。岳剛強調，俄羅斯經驗啟發了北京，認為台海未來若發生緊急狀況，這是阻止美日可能介入的可行戰略。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明說，中方不會改變長久以來的「不率先使用」核武政策。他說，在街頭展示，還有在軍演中發射的飛彈都是傳統武器，目的在於阻止台北把台灣問題變成國際問題，就像「烏克蘭問題」一樣。