老虎隊格林轟出首打席全壘打。（美聯社）

天使隊投手大谷翔平22日先發出戰老虎，當天賽前他因腸胃炎導致身體不適，但是照常出賽，結果挨了格林（Riley Greene）的首打席全壘打，4局失3分提前退場，也沒有留下繼續打擊。天使打線毫無建樹，卓奧特（Mike Trout）敲出兩支安打，老虎終場仍以4比0完封勝。

大谷在首局的球速比往常下滑一些，此戰登板的第一球94.3英里四縫線（151.8公里）就被格林轟成首打席全壘打，聯盟計算這轟的預估飛行距離是448呎，也是大谷美職生涯被轟最遠的一發全壘打。

天使代理總教練內文（Phil Nevin）直到賽前練投才得知大谷生病，那時已經來不及做出調整。「他進來牛棚時感覺不太好，還有點想吐，但他願意上場試試看。他知道這會有點辛苦，第4局之後他覺得無法打擊，所以我讓他退場。雖然我們平常都稱呼他是超人，他畢竟還是個人。」

大谷在每一球之間都稍作休息，首局之後球速有回升，壓制力也回穩。直到第4局他可能是很不舒服了，兩出局後接連投出四壞保送與暴投，遭到瑞耶斯（Victor Reyes）擊出強勁的右外野三壘打失掉2分。第5局輪到大谷打擊的時候，天使換上鈴木清代打，大谷就此退場，他1打數被三振，另有1次四壞上壘。大谷賽後表示他期望把失分控制在1分，而且他也差點做到了（只差1個出局數），目前10勝8敗、自責分率2.83。