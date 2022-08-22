連千毅近日懷疑老婆「真人版娜美」石帕玉外面有小王，夫妻倆爆發激烈口角，沒想到卻反被娜美爆料是男方自導自演，甚至怒嗆他是「自導自演的心理變態」，9年婚姻疑似亮起紅燈，不過連千毅卻在直播宣告「不可能離婚」，未料遭石帕玉反嗆限期一個月簽好離婚協議書，否則就法院見。

石帕玉指控遭連千毅拿黑絲襪自導自演，想藉此嫁禍她外遇，氣到怒控「心理變態」、「想好聚好散卻一直使用小人招數」，因此揚言想要離婚，對此，連千毅反嗆老婆說謊，並秀出1千萬台幣匯款證明，強調沒虧待過娜美，未料卻遭石帕玉反嗆：「要我繼續爆料1000萬的來源嗎？」隨後，連千毅則曬出緊摟娜美的甜蜜合照，並發文道歉：「我不是怕老婆，而是尊重老婆，家裡面，媽媽跟老婆最大」。

原以為夫妻可能就此和好，未料石帕玉深夜卻在臉書發文強調並沒有跟連千毅和好，更爆料他自導自演不是一兩天的事，接著撂下狠話：「為期一個月，他若不肯自動簽離婚協議書，最後雙方只能走法院」，似乎早已狠下心決定離婚。

對此，網友留言：「很久以前就這樣覺得，但沒有想過妳會勇敢站出來」、「自己的人生自己選擇，該離開就離開 不要心軟」、「我們只會越來越好的，不怕不怕，問題不大」、「一個女人要離婚想必是受了很多委屈才做出決定」、「順便戳破他在法院判賠說沒錢的謊言」。