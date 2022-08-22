造紙大廠正隆(1904)召開線上法說，總經理張清標表示，目前內需狀況持穩，但外銷受經濟因素影響，2022年下半年整體工紙需求仍不明朗，將審慎評估、保守因應，對第四季旺季仍維持樂觀期待。同時，由於成本居高不下，下半年衛生紙規畫調漲約5～20％反應。

正隆第二季合併營收115.25億元，季增2.18％、年減0.17％，但營業利益5.37億元，與毛利率17.32％、營益率4.66％齊探4年低點。不過，在業外收益躍增彌補下，歸屬母公司稅後淨利12.39億元，季增達67.03％、年增7.28％，登近5季高點，每股盈餘1.12元。

正隆上半年合併營收228.04億元、年增4.46％，創同期新高，惟營業利益13.26億元、年減達55.01％，為近3年同期低，毛利率18.39％、營益率5.82％雙探近4年同期低。在業外收益跳增8倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利19.81億元、仍年減17.35％，每股盈餘1.79元。

正隆總經理張清標及發言人何台桹表示，上半年整體原物料及能源成本節節高漲，雖有調整產品價格，帶動營收小幅成長，但市場因素使漲價無法十足反應，本業獲利明顯衰退。業外收益增加，主因上海及香港中隆的處分利益延遲入帳挹注，約貢獻每股盈餘約0.7元。

展望下半年，張清標表示，美國及日本廢紙價格近期均見較明顯修正，但能源價格仍居高不下，預期工紙第四季才會受惠成本減降效益。家紙的木漿、能源成本仍非常高，上半年約調漲5～10％，仍遠低於高達50～60％的成本漲幅，下半年預期會再調漲約5～20％。

張清標指出，目前台灣及越南內需持穩，但外銷需求受俄烏戰爭、中國大陸封控、通膨及升息等因素影響，目前整體工紙需求仍不明朗，中國大陸營運則影響不大。正隆期盼解封後能帶動台灣內需增加，對此審慎評估、保守因應，對第四季旺季仍維持樂觀期待。

整體而言，正隆將持續深耕台灣市場，透過強化各項管理機能、減降成本來提升競爭力，越南則配合整體市場成長，加速產能建設來擴大市占率。中國大陸目前仍以提升效率，加強風險管控、維持穩健經營為主軸。

投資計畫方面，張清標指出，台灣大園廠的沼氣綠電系統已於5月中啟用，6.6萬噸再生白漿產線預計下半年投產，有助提升對白漿原料掌握。竹北廠生質熱電鍋爐預計12月正式運作，將對集團整體減少能源成本、降低碳排放有相當助益。

越南部分，正隆平陽造紙廠二期22號機的40萬噸產能預計本季投產、23號機2024年第二季投產，配合濱吉紙器廠預計本季投產、北江紙器廠則預計明年首季投產，將有助擴大集團市占率及明年營運成長動能。