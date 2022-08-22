慧洋-KY(2637)董事會通過2022年上半年財務報告，合併營收133.33億元，營業利益70.72億元，稅後淨利69.38億元，分別年增69.09％、160.78％及182.76％，每股稅後盈餘9.30元，各項財務數字均創歷史新高。公司表示，上半年受到俄烏戰爭爆發影響，初期使得全球貿易路徑發生變化，拉長船舶週轉天數，整體散裝市況仍有供不應求的狀況，帶動營運再創高峰。

慧洋表示，下半年開始受到全球通貨膨脹，以及大陸經貿活動恢復速度不如預期等影響，整體散裝市場的需求量下滑，使得BDI指數近期皆呈現走跌趨勢，然而慧洋仍有一半以上的船舶為固定租約，可有效分散營運風險。

在船隊布局方面，慧洋今年共交付Handy及Panamax各三艘，並已簽訂穩定租約，目前集團旗下總計141艘船舶，平均船齡7年，2023、24年將再陸續交付11艘節能新船，並依市況適時汰換舊船。

展望未來，慧洋評估目前散裝新造船舶訂單仍在低檔，而2023年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大環保新規上路在即，未達標準船舶將面臨強制降速甚至淘汰，船舶供給缺口將會持續擴大，樂觀看待營運持續上揚。