去年被美國政府列入黑名單的以色列間諜軟體公司NSO Group稍早宣布，現任營運長修哈特（Yaron Shohat）將取代胡立歐（Shalev Hulio）成為新任執行長，且公司將裁員100人進行事業重整，裁員人數占公司人力比重約13％。
NSO開發的飛馬軟體（Pegasus）能安裝於手機內，並在手機用戶不知情的情況下進行監控，被許多政府用來監控政治人物、激進派人權領袖及記者。美國政府在去年11月基於國安理由，將NSO列入出口管制實體清單，禁止美國企業向NSO銷售產品或軟體。
去年被美國政府列入黑名單的以色列間諜軟體公司NSO Group稍早宣布，現任營運長修哈特（Yaron Shohat）將取代胡立歐（Shalev Hulio）成為新任執行長，且公司將裁員100人進行事業重整，裁員人數占公司人力比重約13％。
NSO開發的飛馬軟體（Pegasus）能安裝於手機內，並在手機用戶不知情的情況下進行監控，被許多政府用來監控政治人物、激進派人權領袖及記者。美國政府在去年11月基於國安理由，將NSO列入出口管制實體清單，禁止美國企業向NSO銷售產品或軟體。
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