搶暑假最後一波旅宿商機，天成文旅繪日之丘鎖定親子家庭旅遊、學生出遊及閨蜜旅行，自即日起至9月29日止推出「一起回嘉 平日免費升等家庭房」住房優惠，凡於週日至週四入住精緻客房享專案優惠價2,899元，更加碼免費升等價值9,200元溫馨家庭四人房，暑假同樂出遊回嘉，等同每人每晚花費不到725元，再搭配使用國旅補助疫苗施打三劑最高折抵1,300元，每人僅需400元即可入住舒適客房及免費使用飯店豐富趣味的設施。

成文旅-繪日之丘「一起回嘉 平日免費升等家庭房」住房優惠，於平日期間日入住精緻客房，享免費升等溫馨家庭四人房外，另提供兩客免費早餐，於8月29日至8月31日入住，每房加贈天成文旅-繪日之丘嘟比布偶乙個。此外，還可於體驗每日下午3點至晚上6點的茶聚活動，免費享用阿里山高山茶與道地茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，暑假結束後將進入旅遊淡季，各飯店摩拳擦掌價格戰來吸引消費者目光，天成文旅-繪日之丘除價格亮眼外，為提供旅客更好的住宿體驗，直接加碼升等四人房，搭配國旅最高補助1,300元，四人入住每人平均下不到400元，希望藉此提升旅客於平日及淡季出旅遊意願並且挹注下半年度營收，預估可以帶動平日住房業績成長二成。