余天、李亞萍的二女兒余苑綺，抗癌8年但仍不敵病魔癌逝，令外界惋惜不已。她在2014年發現罹癌，前後做過70次化療，但還是3度復發，癌細胞持續擴散全身，連站立都有困難，但她依舊保持開朗的一面，努力工作並分享她的心路歷程，感動眾網友。

她在2014年檢查出罹患直腸癌三期，經過治療成功抗癌，未料2019年癌細胞又出現，好不容易控制住病情，卻在2021年三度復發。為了讓家人放心，她一直以堅強的模樣照常接業配，常常透過社群和網友互動，她昔日在臉書也留下影片、貼文，表達勇氣與樂觀，堅持不被病情打敗。

余苑綺曾經說過6句正能量話語，為同樣身處病痛的人帶來鼓勵，像是「面對再次的復發，我一樣相信，喜樂的心就是良藥。」、「希望大家遇到困難，能擁有勇敢的心去面對，這也是我現在需要學習的課題。」、「我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對。」、「只要我還活著，我就會繼續跟病魔對抗，家人就是我最大的助力。」、「我會為了我愛的人，跟愛我的人繼續堅持努力下去的。」、「我從不偷哭，哭也沒用，樂觀面對才是對的。」

可以從余苑綺留下的字句看出，她是個充滿的愛、陽光與堅毅的人，如今她的家人簽下放棄急救同意書，選擇不再讓她受病痛的折磨，也希望大家能記住她生前美麗又活潑的模樣，能夠繼續延續她的愛。