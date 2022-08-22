腎臟是人體重要的淨化器官，負責過濾血液中的廢物與過多的液體，事實上，腎臟功能眾多，也與造骨、製造紅血球、調控血壓等有關，醫師表示，曾有一男性病患洗腎20年，身高從165公分減成135公分，即是因腎性骨病變導致骨質密度持續減少，連外觀都大受影響。

腎臟科醫師江守山在《健康2.0》中表示，腎臟功能很多，除了一般所知的過濾血中的毒素、廢物外，還有多項功能，包括釋放荷爾蒙，例如腎素協助調節血壓；調節電解質平衡；分泌紅血球生成素刺激骨髓製造紅血球；此外，腎臟同時監管維生素D生成的最後一階段，合成活性維生素D，以維持骨骼鈣質和身體正常的化學平衡。

腎臟主要功能。（圖／取自《健康2.0》）

江守山說明，腎臟可調節鈣、磷的代謝，因此與人體的造骨過程有很大關聯性，他曾遇到一男性病患，洗腎20年情況下，身高由原來的165公分減少成135公分，即是因腎性骨病變，骨頭密度一直減少，導致骨質疏鬆，由於過去醫學較難控制腎性骨病變，使得該病患連外觀都受影響。

江守山表示，由於腎臟也分泌紅血球生成素，若腎臟功能不佳，會導致貧血，即腎性貧血，這種缺血症狀無法藉由鐵質補充來改善，因此腎臟功能不佳，影響健康甚鉅，民眾要小心維護腎臟健康。