聯準會多位決策官員發言力挺繼續升息，對再次升息75個基點（3碼）亦抱持開放態度，上周五美股主要指數全面收黑，標普500指數下跌1.29%，結束連漲4周的升勢，但企業財報優於預期以及市場看好聯準會在力抗通膨之際將實現經濟軟著陸所觸發的這一波夏季反彈行情，仍然使標普500指數從6月中創下的低點強漲約15%，這讓更多研究市場趨勢的投資人對下半年走勢更有信心。

●聯準會官員又放鷹

今年上半年標普500指數下挫近21%，創下了自1970年以來同期最差表現，期間即使出現反彈也都只是曇花一現，許多分析師認為現在就樂觀看待美股後市仍為時過早。聯準會眾官員已特意一再告訴市場，央行在抑制通膨上仍有許多工作要做，而在下周召開的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上，他們可能再次淡化貨幣政策即將轉向鴿派的預期。

投資人預期聯準會即將放軟其激進的政策立場，是近來推升美股的主要因素之一。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）下周五（8月26日）將在全球央行年會上發表談話。他在7月會後曾表示央行不排除9月再次宣布「幅度異常大」的升息決議，但他也表示「放緩升息步伐或為合適之舉」，讓決策官員有時間審視提高借貸成本對經濟造成的影響。

聯準會在上周三發布的7月會議紀要中亦寫道：「隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時候放慢升息步伐，同時評估累積的政策調整對經濟活動與通膨造成的影響，決策官員認為這可能成為合適之舉」。

不過，上周四聯準會鷹派指標性人物、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）在接受《華爾街日報》訪問時表示，美國經濟仍然強勁，他傾向支持9月連續第三次升息75個基點（3碼），以有效抑制高漲的通膨。他表示不明白升息為什麼要拖到明年，並主張到今年底將央行基準利率調升至介於3.75%～4.00%目標區間。

目前聯準會的政策利率處於2.25%～2.50%。聯準會下次的貨幣政策會議將於9月20日、21日召開。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受CNN訪問時表示，在9月會議升息50個基點或75個基點都是「合理」的做法，可以讓短期借貸成本在年底時「略高於3%」，並在2023年再略為升高一些。

布拉德和戴利都認為一旦利率達到某個水準，央行不會迅速改變方向。布拉德表示，市場對於降息的預期「為時過早」。戴利表示，利率上升後急速下降，只會引起更多不安和不確定性。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）上周四表示，近來股市走高可能是因為看好聯準會將放緩升息步伐，但這種觀點是過分樂觀，在完全確定通膨正在回落之前，央行不會停止收緊政策。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）態度更為強硬，他表示，聯準會必須盡快抑制住處於極高水準的通膨，即使這可能引發經濟衰退。

●夏季反彈 看多?看空?

儘管如此，那些著眼於廣度（breadth）、動能（momentum）和交易行為等市場現象的分析師對美股前景仍抱持較為樂觀的看法，也越來越有信心近來的漲勢不太可能消退。

市場研究公司All Star Charts投資策略師Willie Delwiche表示，一些指標確實顯示我們6月份的低點肯定比5月或3月的低點更為牢固。這是一個可以信賴的反彈，目前不需要擔心。

急速飆升的市場亦傾向於較能維持住動能。Delwiche表示，當標普500指數在40個交易日內上漲15%或更多，之後一年內平均上漲15.3%。

近來美股「廣度」指標顯示趨勢出現反轉。上周紐約證券交易所和那斯達克交易所創下股價新高的個股數量突破低點，為今年以來首見，令Delwiche這類研究市場趨勢的策略師為之一振。

Ned Davis Research首席美股策略師Ed Clissold表示，可持續的漲勢通常始於很大比例的股票一起上漲。由於一些指標轉為樂觀，該公司最近已將美股的投資建議從「減碼」調升至「中性」。

此外，標普500指數突破50日移動均線的個股占比達到90%。根據Bespoke Investment Group提供的數據，這個信號會出現在標普500指數有大動作之前，在達到這個9成門檻的一年內，該指數平均上漲18.3%。

Strategas技術策略師Todd Sohn表示，這個指標一閃，美股在一年內走高的可能性提高許多。

另一些分析師則提出不同看法。美銀全球研究（BofA Global Research）上周三出具報告指出，從以往經驗來看，股市在通膨與歷史本益比（Trailing Price-to-Earnings）數字之總和低於20時觸底，而現在這個數字是28.5。

此外，目前美國公債殖利率曲線仍呈現倒掛，向來被視為是經濟衰退的信號。(2-1)