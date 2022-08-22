一名網友昨（21日）將機車停放在嘉義火車站附近停車場，入口處的收費標示牌寫著「機車120/8H」，但他停入僅半小時就被收費120元，管理處的回應更讓他不滿，怒控停車場收費標示不明確，文章曝光引起網友關注。

這名網友在臉書社團《爆料公社》發文，透露昨日他將機車停放在嘉義市嘉年華影城大樓地下停車場，因已經在此處停車10年以上，以往機車收費一日最多30元，這回沒多想就駛入，因臨時決定返家，僅停放不到半小時就離場，正準備照舊方式繳費時，突然被服務人員要求至11樓繳費結帳，需繳納120元停車費。

原PO說，他僅停車不滿半小時，不能理解停車費怎會高達120元，管理地下停車場的旅館櫃檯人員向他解釋，30元的機車停車收費為舊制，現有的收費制度為外來車一律每小時120元，讓他聽了一頭霧水；原PO提出質疑，停車場入口分明寫著「機車120/8H」，旅館方稱該收費制度為舊制，卻未看見何處告示收費新制，旅館僅在停車場出口懸掛一塊小黑板寫著「專用停車場，臨時停車禁止進入」，呼籲周邊居民若要在此處停車，得看好收費標準，免得向他一樣吃了悶虧，直呼經歷這此經驗真的怕了。

網友在臉書爆料，嘉義市一處停車場收費標準不明。 （翻攝自臉書社團《爆料公社》）

文章曝光後，不少網友都看傻眼，紛紛留言建議原PO可以留下發票，向消保管投訴，「有爭議直接報警」、「跟消基會申訴『不實廣告』」、「根本標示不清楚 有欺騙的嫌疑」、「吃定小錢消費者不敢鬧大」、「真扯，這樣也行，一定要去檢舉！」