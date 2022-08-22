日前1名網友行經台中市豐原區三民路與源豐路交叉路口時，見到一對年輕情侶各騎一台機車，等紅燈時大方牽手放閃，讓原PO不禁發文直呼：「為什麼要這樣直接傷害單身狗的眼睛」，貼文曝光後，引起大批網友熱議。

1名網友等紅燈時，突見前方騎士手牽手秀恩愛，讓他不禁發文直呼：「閃瞎單身狗的眼睛」。（圖／路上觀察學院）

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，畫面中可見，他行經台中市豐原區三民路與源豐路口等紅燈時，突見前方2位騎士公然放閃，男方將女方手牽起，目光停留在女騎士身上，安全帽底下藏不住男方對女方寵溺的愛意，原PO不禁發文直呼，：「俺就只是停在後面等紅綠燈，為什麼要這樣直接傷害單身狗的眼睛，每個紅燈都是公開放閃的好地方」，但也有網友笑說，男騎士其實是在看隔壁的檔車。

照片曝光後，網友們紛紛留言：「這時候就要假裝車輛暴衝了」、「妹子再順手牽右邊那位，才會變成神作」、「還好有墨鏡 」、「其實男生是在看MT15，問聖旨下個月可以換檔車嗎讓妳抱緊緊」、「姐弟，是姐弟」、「有妹子可以牽～太閃了」、「結果白色DRG跟右邊的MT15才是情侶」、「豐原人沒在含蓄的啦」、「我會彷彿看到異類的眼神看著，要恩愛可以回家嗎」。

也有網友笑說，情侶能在大熱天牽手抱抱都是勇者，但情形若發生在結婚後2人共騎一台機車時，女子應該不會再牽男生的手，會直接告訴他：「你可以往前一點嗎？ 很熱欸」。