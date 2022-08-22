小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。四川限電雖然延長，然而目前除了蘋果還剩一些第二季華東封城所累積的訂單必須補上，以及接下來還有高階MacBook Pro新品即將上市之外，其他筆電品牌下單量都因為筆電零組件與成品庫存高而明顯調整，惠普與雙A第三季甚至急單比重還超過正常訂單，可見動能之弱，也讓筆電供應鏈都講白了，四川限電不是問題，沒有訂單才是問題。

【1】四川限電 NB廠：沒訂單才是問題 有自有發電系統因應急單

四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司20日晚間突然宣布讓電於民措施將延長至25日24時，意味著原本將於8月20日24點結束的限電計畫將再往後延長5日，市場擔心原本已是庫存滿滿的筆電業將更為雪上加霜，惟筆電業者均表示，因有自有發電系統可以因應急單，即使時間拉長，推估影響也有限。

【2】台積電通吃HPC大單

高效能運算（HPC）年度技術大會Hot Chips 34本周登場，包括英特爾、超微、輝達、Cerebras、壁仞（Biren）、聯發科、安謀（Arm）等大廠，均將在展期揭露新一代HPC晶片技術細節，電動車大廠特斯拉亦將說明Dojo處理器規格，晶圓代工龍頭台積電憑藉在7奈米及5奈米等先進製程及3DFabric先進封裝領先地位，囊括所有晶圓代工訂單成為最大贏家。

【3】散裝船運殺聲起 探今年新低

大陸爛尾樓、限電風暴，波及營建、製造業，載運大宗原物料的散裝船市也難逃運價殺盤命運。據19日報價，主要載運鐵礦石的海岬型船平均日租金續跌近千美元、至6,267美元，已不及成本價的半數，拖累波羅的海綜合運價指數BDI下挫至1,279點，雙雙寫下今年來新低。

【4】軍公教明年恐難調薪 蘇揆本周拍板

行政院會25日將通過明年度總預算案，歲出約逾2.7兆元、歲入2.54兆元，雙破新高，其中歲出大手筆較111年度增加近4600億元、成長逾20％，史上罕見。至於軍公教人員調薪問題，匡列歲出額度並無預留加薪空間，惟仍待蘇揆本周拍板。

【5】柬埔寨詐騙鬧太大 東協台商上千職缺找嘸人

柬埔寨詐騙案頻傳，讓原本懷抱海外築夢的年輕人，聽到「外派」就退避三舍；近年陸美貿易戰，加上大陸工資高漲、政府南向政策推動，104獵才招聘資深副總經理晉麗明表示，不少台商已把廠房、生產線移到東協國家，像紡織、成衣、製鞋、電子組裝等，陸續赴越南、柬埔寨、緬甸等地設廠，東協外派的工作機會數年成長逾10％以上，上千個工作機會，現在苦找不到台籍員工來「上工」。