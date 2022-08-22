台股今年初開盤迄8月19日共153個交易日，集中市場總成交值為40兆5,447.06億元，日均值為2,649.98億元，股票成交量週轉率為75.97％。康和投顧預期本周指數將在15,000-15,700點區間震盪，本周看好七題材類股，包含：台積電供應鏈、網通股、蘋果概念股、汽車零組件及車用電子股、矽晶圓股、金融股、鋼鐵股等。

康和投顧分析指出，彙整近期五項國內外利多因素，包含：

1.台積電重申3奈米擴產將維持原計畫進行，據指出，今年底蘋果將是第一家採用3奈米投片客戶，英特爾明年下半年將擴大採用3奈米生產處理器內晶片塊，超微、輝達、高通、聯發科、博通等，會在明後年陸續完成3奈米新晶片開案。

2.沙國主權財富基金「公共投資基金」（PIF）第二季投資75億美元，大舉買進17檔美國藍籌股，從Alphabet、微軟，再到摩根大通，皆是PIF相中之標的。

3.上市櫃公司第二季財報稅後純益1.07兆元（含15家金控），季減7.7％、年增2.6％，上半年稅後純益2.19兆元，年增7.8％，為歷年第二季及上半年最佳獲利。

4.全球疫後秩序逐步恢復常軌，汽車零組件供貨、海運供應鏈逐漸順暢，中國車市在鼓勵產業政策發酵下，消費者採購意願大增，牽動車廠備貨力道向上。

5.投信持續連買，投信今年來主要加碼時間點多落在指數位處高檔之際，研判第三季底結帳壓力相對不大。