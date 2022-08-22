搶國旅住房商機，台東趣淘漫旅與台北凱撒飯店聯推出「台東台北度假都市雙重奏」客房促銷活動，即日起至12月29日止，透過台東趣淘漫旅官網或電話語音訂房並入住趣淘漫旅-台東探索客房一晚，即贈送台北凱撒大飯店精緻客房一晚；入住台北凱撒大飯店期間可今自8月30日起至明（2023）年1月20日止。

台北凱撒大飯店位於台北火車站正對面都市核心地帶，連結台鐵、高鐵、捷運、公車、長途客運五鐵共構重要交通樞紐，飯店並與捷運台北車站M6出口直接連通，為台灣首座與公用區域連結直通之飯店，住客可憑房卡直接從地下1樓與捷運連結之電梯通往大廳或住房樓層，指標性的貼心服務讓交通便利機能滿點。

趣淘漫旅-台東座落於台東最友善的地理位置，從台東火車站出站步行3分鐘即可抵達，在東台灣的山水間自由自在的感受大自然的洗滌。趣淘漫旅-台東是全台灣第一家熱氣球主題旅店，與卑南遺址公園比鄰，無論驅車前往東海岸、縱谷或是南迴皆可在30分鐘內抵達。 全家Fun暑假！享受度假都市雙重奏」專案住房活動，每房3999元起即可入住趣淘漫旅-台東，入住即贈送台北凱撒大飯店精緻客房一晚，詳細內容可參考官網。