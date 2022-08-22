藝人余苑綺罹患直腸癌，歷經70幾化療、抗癌8年，仍不幸在21日病逝，享年39歲，癌症關懷基金會指出，罹患大腸直腸癌關鍵在飲食，攝取過多紅肉、加工肉品、煙燻或醃漬食品、高油脂食物等，都會快速增加罹患大腸直腸癌的機率。

為何青壯年族群會提早罹患大腸癌，癌症關懷基金會的一篇文章指出，關鍵在飲食，因為民眾的生活、飲食逐漸西化，常吃高脂肪、低纖維食物，肥胖者暴增，因此若攝取過多紅肉、加工肉品、煙燻或醃漬食品、高油脂食物、精緻糖，加上膳食纖維不足，罹患大腸直腸癌的機率就會快速上升，好發於40歲左右，60至65歲是最高峰。

此外，基因遺傳也是罹患大腸直腸癌的原因之一，像是家族有直腸癌病史的人，罹癌率比一般人高出2至4倍，曾罹患卵巢、子宮內膜或乳房相關癌症的婦女，罹患直腸癌的機率也會增加。

癌症關懷基金會呼籲，罹癌除了積極治療外，均衡飲食也會遏止癌症生長，減輕不適，腹部肥胖則會增加復發機率，建議增加攝取蔬果與全穀類，減少攝取油脂、吃優質蛋白質、適量補充鈣質，若有手術，則依照醫囑，漸進式調整飲食。