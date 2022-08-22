香港影帝黃秋生曾經是香港首位獲頒電影、電視作品、舞台劇等領域最高獎項的男性演員，曾出演電影《想飛》、《無間道》、《頭文字D》等。20日黃秋生在臉書透露助理離職的訊息吸引了不少粉絲留言「應徵」，沒想到連黃明志、杜汶澤、莊韻澄都自帶簡歷前來應徵。他21日PO出一張照片並配文「助手應徵」，網友一看紛紛笑說「杜汶澤黃明志輸得心服口服」。

黃秋生21日更新面試進度，在臉書PO出一張合照並寫下「助手應徵」，照片中的正妹一頭柔順長髮，眼睛大而亮，配上精緻小臉蛋，不少網友直呼「我沒希望了」、「這樣子⋯認輸了」，甚至有人問「助手要請助手嗎」。照片中的人是畢業於香港演藝學院的菁瑋，2009年入讀無綫電視藝員訓練班之後成爲TVB合約藝員，出演過不少電視劇、電影和話劇，比較廣爲人知的有《讀心神探》、《公主嫁到》、《宮心計》等。

網友還不忘提到「同樣應徵」的黃明志、杜汶澤，打趣說「難怪黃明志被刷掉」、「杜汶澤要穿裙才有競爭力」、「杜汶澤黃明志，你們應該輸得心服口服了」，還有熱心網友安慰杜汶澤：「杜汶澤，別氣餒」。莊韻澄也現身留言「無啦，無啦」失落語氣笑翻網友。