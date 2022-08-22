余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前發現自己罹患癌症後便積極接受治療，雖曾一度抗癌成功，近期卻頻繁復發，造成她即使前後經歷了70次化療，仍在昨（21）日宣布病逝，享年39歲，令余天一家人及喜愛她的粉絲悲慟不已。而余苑綺生前曾公開在節目中哭訴「自己像是家裡多餘的」，如今畫面再度流出，同樣使人心疼不已。

余苑綺在4年前曾與媽媽李亞萍還有姊姊余筱萍一同登上綜藝節目《小明星大跟班》，分享「家中老二心境大剖析」，當時她透露由於自己是家中老二，與姊姊相差5歲，但卻與弟弟只相差1歲，讓她直覺「我媽很明顯就是要拚個男孩」，加上長大後她又聽到姊姊余筱萍出生時，爸媽讓她搭凱迪拉克回家，生弟弟時則是用賓士載，只有她是由保姆搭乘計程車把她抱回家，使她從小就覺得自己在家裡就像是「多餘的」那一個人，即使與姊弟吵架、或是被人欺負也不敢跟爸媽說，心中滿腹委屈，說著說著還流下淚來。

而媽媽李亞萍聽完後也是相當難過，解釋余天家裡其實十分重男輕女，因此當年生下余苑綺後，余家一聽到是女生就不准余天去醫院探視，李亞萍甚至對著余苑綺表示「你媽差點被休了」為了扭轉在家中的命運，才在隔年又生一個兒子；但在李亞萍心裡也是最心疼余苑綺，因為余苑綺從不抱怨、最乖、最溫順，買東西給她也永遠會說謝謝。

余苑綺在節目最後也坦承，以前媽媽為了他們的教養問題曾多次產生摩擦，但也是自己當了媽媽之後，才了解生子、養育的各種辛苦，其實自己的心裡對媽媽是充滿著感激與愛，並沒有埋怨。李亞萍聽到女兒這樣說也哽咽表示，當年與余苑綺產生許多摩擦確實曾讓她感到相當沮喪，但無論如何余苑綺都是她的女兒「我就是愛妳」，最後母女倆相擁哭泣，與過去和解。如今余苑綺離世，也讓人看了格外感傷。