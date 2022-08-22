余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）抗癌8年，昨（21日）不敵病魔離世，享年39歲，生前抗癌之路走來相當艱辛，不僅復發過3次，前後做過70多次化療，甚至做到產生抗藥性無法再化療，只得採用雷射手術刀照射腫瘤，對此，歌手楊哲透露早拿了兩種抗癌產品給余苑綺，更直言當時看到對方反應就覺得不妙。

余苑綺昨（21日）不敵病魔離世，許多藝人紛紛發文悼念，楊哲則在臉書PO文表示4個月前拿了兩種抗癌產品給她，不過祂似乎被坊間五花八門的抗癌藥物搞到沒信心，連請廠商免費提供的產品都不想試，當下一看到這反應就驚覺不妙了，接著表示或許民間傳言有「冤親債主」在擋，也可能是功課已經完成，總之對於她逝世感到不捨，希望已經沒有病痛去做快樂天使，不過此篇PO文目前已遭刪除。

余苑綺2014年罹患直腸癌後，癌細胞擴散到肝臟、淋巴和肺部等器官，上個月李亞萍透露女兒病情時，表示她不僅站不起來，若站起來就會全身痛到得吃止痛藥，甚至嚴重到手腳發黑，連泡進水裡都像裂開般疼痛，余天則是透露2個肺用X光拍起來幾乎都白色，都靠全氧在呼吸，原本病況不樂觀的她，日前看到一對兒女探視後，立刻激起求生意志，表示不會那麼容易死，未料仍不敵病魔病逝，也讓余天悲痛表示：「我其實有幫她爭取到美國最新的抗癌藥，她對抗總共八年，真的很痛苦，我可憐的孩子」。

【楊哲全文】

早在4個月前拿了兩種抗癌產品給祢，當我看祢的反應我就感應到不妙了。

因為祢已經被坊間的五花八門的抗癌藥物搞到沒信心了，所以我請廠商免費提供的產品祢就連試都不想試了。

或許是民間在傳言的有「冤親債主」在擋，或許是祢的功課已經完成。

總之您全家人都是很善良的人，很不捨，願祢一路好走，沒病痛，去做快樂的天使。