狂瀉不止的洋基在總教練布恩（Aaron Boone）發火之後總算振作了一回，22日對藍鳥系列賽最終戰，洋基4比2獲勝，躲開被4連戰橫掃的命運。立下大功的是第7局擊出致勝兩分彈的貝寧坦迪（Andrew Benintendi），以及先發5局失1分的左投柯特斯（Nestor Cortes）。

布恩前日輸球氣得對媒體拍桌：「如果我們不得分就很難贏球。」他將近5年的執教生涯從來沒發這麼大的火。此戰洋基首局下就有勒馬修（DJ LeMahieu）的適時安打先馳得點。藍鳥梅瑞菲德（Whit Merrifield）3局上陽春炮追平。3局下洋基靠著連續四壞保送上到二壘，勒馬修再一棒打回第2分。

Benny BOOM 💪 pic.twitter.com/f3dV2TQCER — New York Yankees (@Yankees) August 21, 2022

第5局雙方差點爆發衝突，洋基賈吉（Aaron Judge）挨了藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）一記打在左手臂的觸身球。賈吉顯得非常不悅，此時1出局二壘有跑者，故意保送等雙殺是常見的策略，馬諾亞被質疑是蓄意砸人（第一顆球就是觸身球）。洋基投手寇爾（Gerrit Cole）從休息區衝出來嗆聲，賈吉伸手示意隊友冷靜。

洋基第5局最後沒能得分，反被藍鳥7局上追平，所幸貝寧坦迪7局下轟出關鍵兩分炮。總教練布恩賽後讚賞這是意義重大的一轟，畢竟洋基近來有多慘大家都看到了。目前洋基在美東領先光芒、藍鳥8場勝差，賽程表接下來是與大都會的兩場「地鐵大戰」。