中國大陸嚴打新冠病毒，零容忍抗疫政策不僅民眾頗有微詞，現在也反映到當地就業市場上。

根據統計，大陸非農7月失業率仍高於5.4%，但稍低於6月5.5%以及5月5.9%。其中，16至24歲找不到工作的，持續增至史上最高近20%。相對而言，美國7月為8.5%，歐盟6月達13.6%，日本6月也只有4.4%。當然，可以用更嚴謹的方式來檢驗人力市場，但中國大陸年輕族群在7月有較多數都找不到工作，這也是一個事實。除了應屆畢業生外，還有許多早就離開學校大門的，迄今都沒有找到像樣的正職工作。

不過，這一切的始作俑者，還是要歸咎於中國大陸嚴打新冠病毒所致。當然，民間企業受到的衝擊是最直接的。試想，若公司行號被勒令關門抗疫，營收一定首當其衝大受影響，財報數字不理想之下，原本規劃的人力需求以及實習生數量，勢必先會被拿出來檢討。

另外，大陸嚴格抗疫下，服務業也是最大犧牲者。很多來自鄉下農村或是三四線城市，想要去大城市工作的求職者，在這些嚴苛抗疫規定下，很多工作機會都會跟著消失，進而造成失業率增加。不過，10月即將召開的中共20大會議，若就業數字不好看，相信也會讓外界質疑社會穩定性不足。

在第2季GDP幾乎呈現沒有成長的0.4%之後，專家學者認為，若不適度開放的話，將影響到本季的經濟成長表現。不過，秋季即將進入病毒好發時期，以中國大陸對新冠疫情採取零容忍政策來看，這個全球成長的火車頭會不會出現變數，現在都還說不準。

另外，中國大陸7月的經濟相關數據，例如工業以及消費方面都未見明顯增加，想當然爾，就業市場勢必雪上加霜，尤其是上千萬的大專畢業生傾巢而出下，就怕失業率會失控地暴增。不過，大陸政府表示，陸續將祭出更多刺激景氣成長措施，希望能讓這些民企多增加一些工作機會，尤其是在科技產業。