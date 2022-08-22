資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺昨（21日）不幸癌逝，享年39歲。余苑綺2014年檢查出罹患直腸癌3期，她始終正能量對抗病魔，情況一度好轉，不過余苑綺2019年生完第二胎後，卻直腸癌復發轉移變第四期，讓老公Gary心疼又難熬，他一度自責讓妻子生第二胎，不忍余苑綺為懷孕而延誤提早發現癌症的時間。

余苑綺與小4歲的老公Gary在2017年奉女成婚，2019年幸運懷上第二胎，但余苑綺卻咳嗽長達4、5個月，她為了胎兒健康，孕期內都沒有照X光追蹤，等到她產後做了詳細檢查，才發直腸癌復發，癌細胞甚至擴散到肺、肝。

余苑綺產後沒幾天就住院化療，讓Gary心疼又難熬，被問到是否後悔生二胎時，Gary曾眼眶泛淚說「會」，並哽咽說：「但就遇到了」，余苑綺則是安慰老公，如果沒有生，就沒有這麼帥又可愛的兒子了，夫妻徹夜長談後，2人才打起精神勇敢面對。

如今余苑綺撒手人寰，剩下Gary一人為了單親爸爸，而余苑綺生前就希望，女兒樂樂可以照顧弟弟，弟弟長大後也要保護姊姊，期盼兩個孩子永遠幸福快樂，並約定下輩子還要當一家人。