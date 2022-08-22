經濟衰退雜音仍存在，上周五美股收黑，台股今（22日）以15375.20點開出，下跌30點，隨後跌幅擴大至超過170點，權值股台積電挫低9元，觸及510元，聯發科暴跌17元，觸及676元，航運三雄長榮、萬海及陽明暴跌超過2%，金融股龍頭富邦金與國泰金也出現1%左右的跌幅。

台股上周五（19日）上漲12.02點，收在15408.78點，成交值2186.84億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超48.01億。自營商買超9.56億，投信買超15.48億，外資及陸資賣超73.05億。

美股四大指數皆墨，道瓊下跌292.26點（或0.86%）至33706.74點，那斯達克指數暴跌260.08點（或2.01%）至12705.21點，標普500指數挫低55.26點（或1.29%）至4228.48點，費城半導體大跌84.50點（或2.78%）至2953.34點。