國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引起民眾與業者極力反彈，在「公共政策網路參與平臺」上的意見徵詢投票，截至22日上午8時為止，更獲得36518反對票，占比達到驚人的99.55％。日前促成轉蛋法通過的前電競職業選手、實況主丁特（Dinter），也在臉書怒嗆「2022年了竟然還有國家在審查言論自由！」

《數位中介服務法》雖然還在徵詢民眾意見的階段，但草案公布後馬上引起民怨，PTT、巴哈姆特、台灣連線（LINE）等知名業者也表達疑慮，直言此法若通過，將會是「全世界第一個違反民主架構機制的例子」；丁特近日也在臉書針對此法發表看法，怒批「2022年了竟然還有國家在審查言論自由」

此外，丁特還貼出2013年的立法院文件，只見時任民進黨立委劉建國、林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、高志鵬、尤美女、趙天麟、潘孟安、吳宜臻、李昆澤、管碧玲、李俊俋、姚文智、段宜康、陳其邁、陳歐珀及蕭美琴，共17人認為「言論自由意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障」，因此提案修正或刪除社會秩序維護法第63條條文。

丁特不滿說「誰的選區有這些立委的，麻煩幫忙打電話去服務處詢問一下：『為什麼當年的謠言是言論自由，現在卻要立法審查謠言？』」狂酸「因為粗暴的言論黨主席不想聽嗎？」