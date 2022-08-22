性感女藝人李妍瑾與導演圤智雨交情匪淺，李妍瑾前陣子還接受圤智雨的邀請，擔任男優海選評審，引起大家的熱議。昨(21)日圤智雨透露，李妍瑾超愛他的瑪爾濟斯犬，甚至想以30萬元的價碼買下，他忍不住笑噴「妳發燒喔！」，還曬了一張李妍瑾的性感照，讓粉絲暴動。

圤智雨在臉書驚爆「李妍瑾對我開價30萬！」，表示李妍瑾非常喜歡圤智雨家中的愛犬波比，甚至愛到願意一絲不掛合影，「剛剛她還問我賣不賣波比？從十萬開到三十萬，但我還是說妳發燒喔，三十萬可以買十幾隻馬爾濟斯耶，到底我的波比有啥魅力呀？」

圤智雨也曬出李妍瑾與波比的辣照。(圖/圤智雨 臉書、李妍瑾 IG)

不只如此，圤智雨也曬出一張李妍瑾「一絲不掛」和波比自拍的性感照，讓不少網友相當興奮，紛紛投以羨慕的眼光，「直接嫁給導演就好」、「波比：好幸福！」、「很正」、「因為上面有你的味道」、「她都脫給你看了，還放狗幹嘛啦」、「嫁給導演就免費有了波比了」、「我可以當你的波比」。

事實上，李妍瑾前陣子才接受圤智雨的邀約，擔任素人男優海選的評審，沒想到評選出來獲得冠軍、亞軍都相繼棄權，大家紛紛猜測是否作為未來合作對象的女優孟若羽吸引力不夠，後來圤智雨則跳出來澄清，棄權原因幾乎都是家人、女友不同意，幸好遞補的季軍「小胖子馬修」願意拍片，家人女友都支持，讓圤智雨大讚「他是最帶種的男優」。