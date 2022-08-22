余天二女兒余苑綺抗癌8年，昨(21日)不敵病魔逝世，享年39歲，消息傳開許多藝人朋友無不惋惜。媒體報導，同是星二代的謝金晶受訪，聽聞此事當下淚崩，過去兩人都常駐唱，曾是一年的室友跟同事，但近年余苑綺忙抗癌，兩人交集自然減少，但在謝金晶心中，余苑綺就是個超善良的人，不解老天為何帶走她。

余苑綺的爸爸余天和謝金晶父親豬哥亮過去是秀場多年至交，豬哥亮過世前幾年，兩人因為遭傳因有心結沒聯繫，但李亞萍否認是謠言，更透露豬哥亮在病榻時曾致電余天，坦言：「很想你」，但家屬擔心外人探病會引來媒體報導，便暫時婉拒余天探訪，也因此錯過最後一面。

2017年舉行「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」時，余天夫妻擔任壓軸。（圖／中時資料照片）

之後豬哥亮的兒子謝順福為了紀念父親，舉行「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」，余天和李亞萍夫妻擔任壓軸，與豬哥亮「隔空合體」，也算是大和解。據《自由時報》報導，謝金晶昨被問到此事，表示當下在逛展覽，接到黃西田的女兒黃露瑤打來通知，立刻嚎啕大哭。

謝金晶回憶過去和余苑綺是同事，也是好戰友，兩人駐唱時會互敲房門幫忙提醒叫對方起床，近年余苑綺病魔纏身，減少對外社交，她們之間有個姊妹群組，先前余苑綺身體狀況還可以時還會在裡面回應聊天，今年開始她就沒再說話了，她們也想讓她好好養病不打擾，未料已成永別。