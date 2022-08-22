蘋果秋季發表會預計在9月中登場，全新iPhone 14系列新機將是重頭戲，此外，有媒體爆料，iOS 16系統已經完成正式版的開發，有望在發表會當天一起亮相，同時，有關iOS 16的更新早已成為果粉們熱烈討論的焦點。

綜合外媒報導，知名科技記者Mark Gurman先前就曾透露，蘋果發表會將會在9月7日登場，許多Apple Store的員工則已經被通知要在9月16日舉行新產品銷售活動，iPhone 14可能就會在那天上市。

天風證券分析師郭明錤則認為，上市日期可能會iPhone 12及iPhone 13還要早，主要是因為全球經濟仍有衰退風險，提早上市能讓iPhone 14的銷售減少受到景氣的影響。

Mark Gurman透露發表會日期後，近日又透露iOS 16正式版的開發已經完成，預計在發表會上與watchOS 9、iPhone 14及Apple Watch Series 8一起推出，但iPadOS 16和macOS Ventura則會等到10月才亮相。

目前市場上關於iOS 16的傳聞不少，普遍認為，鎖定螢幕將有較大的變化，無論是App位置、通知字體顏色，用戶都能進行個人化設定，此外，還能支援多個螢幕鎖定。

不僅如此，目前傳聞還指出，iPhone 14及iPhone 14 Pro搭載iOS 16將有隨顯功能，當用鎖定螢幕後，螢幕會切換至Sleep版本，但仍然會顯示時間、個人工具列，最後若用戶再按下電源鍵後，螢幕就會切換回原來的彩色版本。

目前傳出的iOS 16正式版還包括，用戶可以直接在狀態欄看到電池的電量，不需要下拉工具列，蘋果也希望能積極應用Passkeys生物辨識模式，比密碼設定更加安全。

此外，專注模式的應用也會更有效率，用戶可以直接刪除不喜歡的內容，如果透過訊息App收發訊息，可以直接進行編輯並撤回已經發送的內容，同播共享功能也有機會亮相。

即使關於iOS 16的傳聞不斷，但詳細的功能與更新都需要等到iOS 16正式公開後才能證實，此次蘋果發表會也預計維持線上模式，並沒有改為實體活動。