「普丁大腦」、俄羅斯右翼哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Darya Dugina）遭汽車炸彈炸死，俄國前議員波諾馬瑞夫稱，俄國地下游擊組織「國民共和軍」宣稱犯案。

有「普丁大腦」之稱的俄羅斯右翼哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Darya Dugina）遭汽車炸彈炸死，俄國前議員波諾馬瑞夫21日稱，一個名為「國民共和軍」（National Republican Army）的俄羅斯地下游擊組織宣稱犯案，並且代公布犯案聲明，痛批普丁「篡位」、「戰犯」，將摧毀普丁，並且殲滅俄國官員、企業家、士兵等3類人。

俄羅斯極端民族主義理論家杜金的30歲女兒杜金娜，20日晚間駕車返家時座車突爆炸，杜金娜當場身亡，俄方調查人員指出，在座車下方發現爆炸裝置，不少俄方人士指控烏克蘭是幕後兇手，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，如果發現烏克蘭人涉案，將構成「國家恐怖主義」。對此，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）強調基輔與此案完全無關，「因為我們不像俄羅斯聯邦一樣是犯罪國家，更不是恐怖主義國家。」

不過流亡烏克蘭的俄羅斯下議院前議員波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）昨（21）日稱，名為「國民共和軍」俄國地下游擊組織宣稱犯案。綜合「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）、英國《衛報》（The Guardian）報導，波諾馬瑞夫昨晚7時在他於基輔創立的俄語反對派電視頻道「2月早晨」（February Morning）中表示，如同過去幾個月在俄羅斯境內進行的許多游擊行動，這起行動是由國民共和軍所進行，他說是透過Telegram頻道與國民共和軍進行聯繫，對方授權他發表他們的宣言。

My friend, Ilya Ponomarev 🇷🇺 @iponomarev , announced that an armed anti-Putin org, the National Republican Army (NRA), was responsible for yesterday’s assassination of D Dugin.



NRA seeks to overthrow Putin’s kleptocracy. Ponomarev (courageously) announced his backing of the NRA pic.twitter.com/5peIZHFa47 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 21, 2022

「國民共和軍」在宣言中稱是俄羅斯的活動份子、軍事人員、政治人物，現在也是游擊隊員及戰士，主要行動包括取締戰爭販子、盜賊及俄羅斯人民的壓迫者。

Translation of NRA’s manifesto as one page - thanks @ChuckPfarrer ! pic.twitter.com/Q767LMk7CW — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 21, 2022

聲明指出：「我們宣布普丁總統是篡位者及戰犯，違反憲法、在斯拉夫人民之間發動自相殘殺的戰爭，讓俄羅斯士兵毫無意義地喪命。」

「我們將會推翻、摧毀普丁，我們宣布所有俄羅斯官員、地方政府官員都是這個篡位者的幫兇，我們會殺掉每一個沒下台的人。」

「國民共和軍」也宣布所有因貪腐或與克宮有裙帶關係而獲利的企業家為俄羅斯的叛徒及普丁幫兇，所有安全部隊的人員為幫兇，將摧毀所有不悔改、不公開反對政府、反戰的人的資產，並且殺死這些人，另外也將殺死所有不放下武器、下台的人。

宣言也宣布所有軍事貨物為合法目標，將進一步摧毀。

俄羅斯右翼哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Darya Dugina）20日晚間遭汽車炸彈炸死。

「國民共和軍」也呼籲所有俄羅斯民眾加入行列，舉起新俄羅斯的白藍白三色旗，承諾將保護所有響應號召的人，在勝利後立即釋放所有被普丁政府判刑的人。

波諾馬瑞夫說他支持「國民共和軍」的行動，強調該組織不會與平民開戰，也不會攻擊平民設施。

他稱針對杜金父女的攻擊行動開啟了俄羅斯人對抗普丁主義的新頁，指出俄羅斯境內的游擊份子，已準備好進行更多這類鎖定與克宮有關知名目標的攻擊，包括官員、寡頭、安全機構成員等。

針對波諾馬瑞夫稱「國民共和軍」坦承犯案的說法，《衛報》、美聯社等都無法證實，美聯社更指出，無法驗證「國民共和軍」是否存在。

俄羅斯於2014年兼併克里米亞半島後，波諾馬瑞夫成為俄羅斯國會中唯一投票反對這起行動的議員，他在2016年流亡烏克蘭，並且在2019年取得烏克蘭國籍。