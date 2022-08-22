雖然都已經42歲，熱火老將哈斯蘭還是沒打算退役！哈斯蘭22日在自己主辦的訓練營上宣布，即將返回熱火效力第20個球季，「我跟我父親說過要打20個賽季，我決定要兌現這些話，為了我的父親、為了邁阿密、為了熱火，我決定再打1年。」

不過哈斯蘭也提前預告這將是他生涯最後1個球季，下季打完之後就要加入熱火管理階層，「打完下季後，我想繼續以最高水準參與這支球隊運作，繼續坐在總裁萊里、總管艾利斯伯格、老闆阿里森身邊，繼續領導這支球隊，這就是我接下來目標。」

2002年選秀落選之後，哈斯蘭2003年加盟熱火，隨後幫助熱火拿過2006、2012與2013年總冠軍，不過從上季開始，他早已跌出熱火正常輪替名單之中，只打了13場，平均拿下2.5分、1.9籃板，幾乎都在垃圾時間上場，扮演球員兼助教角色為主。

「身為熱火文化的受益者，我很認真對待我的工作，這不是遊戲，也不是笑話，我們的文化是真實的，不僅拯救了我，也包含很多其他人，」哈斯蘭說，「看看那些落選新秀，當他們淡出聯盟，沒有人相信他們，是熱火的球隊文化拯救了他們。」