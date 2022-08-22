張瀞分說，台中市夢想三級棒球是一群熱愛棒球孩子的家長共同組成。(主辦單位提供)

台中市夢想三級棒球協進會，讓孩子會打球更懂球，更重要的是他們不僅重視孩子的球技，更在乎品德教育、學校課業。(主辦單位提供)

台中市夢想三級棒球協進會昨日舉行今年度會員大會，市議員張瀞分特到場力挺。張瀞分說，台中市夢想三級棒球是一群熱愛棒球孩子的家長共同組成，期待透過賽事的舉辦、運動科學的推動、運動防護知識的傳遞；讓孩子會打球更懂球，更重要的是他們不僅重視孩子的球技，更在乎品德教育、學校課業。

台中市夢想三級棒球協進會，是豐原在地打棒球學生家長自主發起組成的，過去這段時間他們積極協助提升在地球隊（員）生活、教育及訓練環境、協辦三級棒球隊各項活動與賽事，協辦棒球產業相關專業課程等。

協會理事長林琦閔說，運動環境在改變，他們也要跟著進步，他們除創設棒壘球獎學金外，也邀請運動各個產業的實務專家來跟家長學生分享。例如曾引進棒球學校舉辦運動科學訓練營，昨日會員大會也邀請運動防護員講解棒球選手常見的運動傷害、中信兄弟的球探分析當前棒球選秀重點與升學等議題，他們都不限定會員，只為豐原地區，甚至台中市貢獻一份心力。

張瀞分指出，這後面還有一個幕後推手「硬的室內棒壘球練習場」，提供協進會相關活動的舉辦，讓喜歡棒球運動的人都能夠在安全的環境打球。特別是豐原地區已經有3位職業棒壘球選手，分別是統一獅前球員劉芙豪、味全龍選秀狀元劉基鴻及企業女壘的邱釔菱，都是我們的驕傲。

遠從桃園昨天南下參加與的周媽媽說，孩子愛打球，透過協會所舉辦的講座，讓他們更知道如何保護、鼓勵孩子追尋棒球夢，實在非常值得。