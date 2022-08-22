金門金沙鎮田浦水庫今早傳出進行疏濬工程時，1名工人不慎跌落水中，縣消防局據報後，緊急動員7車17人趕抵現場搜尋搶救。

縣消防局在上午08時25分據報，掌握田浦水庫發生溺水案件，立即由金沙分隊副大隊長董紀瑋帶領各式車輛7輛、消防人員17名趕抵現場，正動員下水搜尋中。

田埔水庫為金門東半島主要蓄水湖庫之一，目前正由業管單位縣自來水廠委外進行清淤疏濬工程，不料上午傳出溺水事件，縣府獲報關切最新狀況。

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