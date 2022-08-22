本周市場關注於8/25-27舉行的全球央行會議，預期美股轉趨觀望，動能有限，連帶影響台股續攻力道。此外，英國7月通膨率飆升至10.1％、增幅再次改寫逾40年新高紀錄，且今年底前可能進一步升溫。這不僅推升英國央行9月可能再度升息2碼的預期，亦加劇市場對於經濟可能大幅放緩、甚至衰退的擔憂。

法人指出，上周新台幣匯價收盤貶破30元大關，同時外資今年賣超台股已逾兆元，預期本周指數盤整以待。不過以周線KD仍處交叉向上，中線行情仍可以期待，而且目前個股股價經過修正後，高、低位階不同，可尋找低位階績優股逢低承接，長線持有。

在國際間的通膨方面，英國國家統計局（ONS）表示，英國7月通膨率升至雙位數百分比，且為七大工業國（G7）最高，主因在於食物價格狂飆；但7月通膨不太可能是高峰，因為政府預計10月調整能源價格上限，屆時英國家庭能源支出恐暴增，而這將推升通膨。

歐洲7月消費者物價指數（CPI）年增8.9%，不僅高於上期的8.6％增幅，更遠高於歐洲央行（ECB）設定的2％目標。為了抑制通膨飆漲，ECB已表明立場，即便升息可能傷害經濟，但防止通膨失控仍是目前優先要務，下次9月8日例會不排除再次升息，市場認為歐洲9月升息幾乎已成定局，但投資人對於升息1碼與2碼各持看法。