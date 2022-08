伊雲谷(6689)配合上市前公開承銷作業,對外採競價拍賣共5,440張,競拍底價為107.69元,競拍期間自8月23日起至8月25日止;8月29日上午10時開標,並於8月31日至9月2日辦理公開申購,預計9月中旬掛牌上市。

伊雲谷2021年全年營收101.49億元,年增44%;稅後淨利為2.04億元,年增34%;每股盈餘3.40元。公司持續深耕成長迅速、較高毛利的雲端服務市場,2022年上半年累計營收為41.97億元,稅後淨利為0.59億元,每股盈餘0.98元。由於2021年上半年奇亞幣熱銷造成存儲商品需求大增,致使營收及營業毛利增加;因應未來市場雲端快速拓展,伊雲谷亦以雲端產業發展為主軸、存儲事業以利基型產品進行調整,持續進行產品組合優化,今年上半年毛利率為12.13%,優於去年同期9.89%。

根據Gartner預測至2022年全球雲端年複合成長率高達22%,亞太地區發展更是高於全球市場的成長速度。伊雲谷聚焦大中華/東南亞地區雲端快速成長區域,不僅為全球最大雲端運算服務供應商Amazon Web Services(AWS)亞太地區最大合作夥伴、大中華區最大AWS MSP,並於大中華區及東南亞區皆獲最高等級「AWS 核心級服務合作夥伴」認證。2022 年捷報連連,5月於香港獲得AWS Services Partner of the Year肯定,緊接8月除了在台灣獲得 AWS Solution Provider of the Year,亦獲東南亞AWS Specialized Partner of the Year及AWS Services Partner of the Year,以及馬來西亞、菲律賓獲得AWS Partner of the Year殊榮,厚實專業能力接連受AWS原廠認證肯定,成為拓展當地雲端服務的重要推手。