「同志天菜」祖雄日前認愛23歲烏克蘭正妹佳娜，大方坦承是從炮友晉升戀人，引發網友議論，小倆口在公開戀情後越愛越高調，昨（21日）女方更PO出輪流求歡的影片，只見兩人深情喇舌，還做出激起情慾的動作，最後更是消失在鏡頭前，留下無限想像空間。

祖雄去年遭周刊直擊與佳娜前往摩鐵開房，一待就是3小時，當時透過經紀人表示「處於互有好感的階段，不說死未來發展可能」，日前則是公開戀情，坦承從炮友晉升戀人，愛的高調的兩人近來更是不斷放閃，讓網友們全被閃瞎直呼太甜了，佳娜昨（21日）深夜更是PO出男女求歡的示範影片，不過這22秒影片結果卻是大不同，引起大批網友熱議。

影片一開始字幕標註「當女生想要…」，只見祖雄在廚房洗碗時，佳娜從後方抱緊他並釋放求歡訊息，隨後便天雷勾動地火熱吻喇舌，接著更雙腳夾緊男方，隨後便被祖雄抱著走出鏡頭，結局留下無限想像空間，不過換成「當男生想要…」時，只見佳娜在洗碗，祖雄從背後輕拍她的肩膀想求歡時，卻遭女方拿抹布猛打，最後只得一臉無奈離開，讓佳娜忍不住笑稱：「為什麼結果不一樣？」

這一段影片吸引近萬人按讚，網友也紛紛留言：「因為雙標，你做家事我爽，我做家事不爽」、「問題在於女人做家務時千萬不要打擾她，除非男人幫忙做完家務就可以啪啪嘞」、「麻煩第一段繼續拍」、「體驗到男女差異了嗎？男生應該從後面抱著會好一點」。

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