近年來因新冠疫情導致全台血庫嚴重大缺血，信義房屋永續門市松江南京店發起「捐血助平等」提案，並採購唐氏症基金會的產品做為捐血禮品，讓周邊住戶在捐血助人之餘還能幫助唐寶寶自立；此外，2021年共募集1839袋血，更讓信義房屋首次獲頒《年度績優捐血企業》，今年也已募集上千袋血，可望再度蟬聯！

信義房屋松江南京店店長李育銜表示，2020年時店秘書陳雅萍看到分店附近的捐血車乏人問津，往往停了一整天沒有募集到幾袋血，而自己從高中開始就投入公益活動，因此他與店秘書決定共同規劃推廣捐血活動。

剛開始以松江南京店為主，號召區內8家分店，並串連在地居民及老客戶，邀請在地商家、大樓管委會共同張貼捐血海報，邀請附近商家贊助，互惠宣傳，產生綜效，一年固定舉辦4次捐血活動，推廣到全台各區，更變成社區服務模組，讓有需要的分店都可以申請使用。

信義房屋表示，對同仁來說，可以手心向下，看見社會的需求，也能用多元的角度了解經營社區，而對社會的意義則是，信義房屋與社區一起努力減少不平等，不僅達成SDG3健康與福祉，了解並分享健康的方法，也達成SDG10減少不平等，消費時，選擇平等、友善的企業。

李育銜表示，8月19日的捐血活動也結合公益團體，他運用舉辦活動的相關經費，採購公益團體的商品做為捐血活動的贈品，今年採購唐氏症基金會的愛不囉嗦商品，不僅放大信義影響力，採購同時也能向附近住戶推廣，一起支持唐寶寶自立，許多居民都跟著分店舉辦捐血活動的節奏固定捐血，捐血中心也很感動，捐血袋數翻倍成長，同仁也有使命感。

李育銜表示，今年更串聯信義房屋的三大團體，分別是給全國傑出店長參與的集賢會、給超級業務參與菁英會、當選信義房屋最高榮耀信義君子的信義君子共榮會，也希望透過幹部號召，對更多信義人發揮影響力。