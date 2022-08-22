藝人余天二女兒余苑綺抗直腸癌8年，昨日下午不敵病魔病逝，享年39歲。台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，直腸癌有年輕化趨勢，即便不菸不酒，仍可能因家族有直腸癌病史或遺傳基因而罹癌，對於這類高風險的年輕患者，建議日常生活注意7件事，包括排血便、腹瀉等排便習慣改變、做大腸癌篩檢、少吃高脂食物、減少攝取醃製類食品、戒菸、避免肥胖、多吃蔬果。

許秉毅今（22）日凌晨於個人臉書指出，余苑綺病逝讓大家見識到直腸癌的可怕，同時也正視直腸癌並非中老年人的專利。一般而言，直腸癌大多發生在50歲以上的成人，近年來直腸癌有年輕化趨勢，有1／10的直腸癌是發生在50歲以下的病人，這些年輕型直腸癌的患者不菸、不酒，當中有1／4的患者有直腸癌家族病史，他提醒網友千萬不要以為自己年輕，不菸不酒，直腸癌就不會找上身。

許秉毅表示，年輕型直腸癌比較容易被病人和醫師忽略，即使病患有腸胃不適症狀，也不會馬上做詳細檢查。現今對年輕型直腸癌發生的機轉仍不清楚，但有研究顯示約有20%的年輕型直腸癌與遺傳基因有關，特別是一種名為林奇症候群（Lynch syndrome）的基因突變，但值得注意的是，80%的年輕型直腸癌，找不到與遺傳基因的關聯性。

許秉毅指出，目前醫界對如何篩檢出年輕型直腸癌仍沒有好方法，但還是能從生活中注意7件事，防治罹患年輕型直腸癌，包括第一有血便2周以上，或排便習慣改變，如腹瀉或便秘大於1個月，就要詳細檢查；第二是45歲起，做大腸癌篩檢；第三為減少攝取漢堡、炸雞、牛排等高脂肪性食物；第四是少吃醃製、燒烤類食物；第五為戒菸；第六是避免肥胖；第七則是多吃蔬菜水果、多喝開水，以保持排便通暢。