Nissen自小客被撞後推撞到路旁一排機車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北屯區清晨5點多發生一起保時捷擦撞國產白色休旅車擦撞車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

保時捷、國產休旅車擦撞，國產車彈飛20公尺畫面曝光

台中北屯區今（22日）清晨5點多發生一起保時捷擦撞國產白色休旅車擦撞車禍，保時捷在閃紅燈路口疑未禮讓閃黃燈直行車而肇事，保時捷車頭幾乎被削去一半，而國產休旅車遭撞飛20公尺外，撞倒一整排停在路邊的機車，幸兩名駕駛只受到輕傷，經酒測兩人酒測值為零，肇事責任仍待警方調查釐清。

該起車禍事件發生再清晨5點34分，地點是北屯區昌平東二路與山西路三段路，45歲林姓男子駕駛白色保時捷沿昌平東二路往崇德十路行駛，當時號誌為閃紅燈，在路口轉彎時擦撞到沿山西路往昌平路直行由23歲蕭姓男子駕駛白色Nissen休旅車，保時捷車頭毀損嚴重，白色Nissen休旅車撞飛20公尺後再碰撞路旁停放之5部大型重機車及1部普重機車。

兩車相撞巨大碰撞聲驚醒路旁住戶，幸車禍後兩車駕駛都是手部受傷、無生命危險，自行就醫，但車損相當嚴重，據悉該輛保時捷車價約400萬元，車禍後車頭幾乎全毀，而6部機車價值也達100萬元。肇事責任仍待警方調查釐清。