合一(4743)新藥傳捷報，將搶攻傷口照護上千億元市場商機，今日開盤跳空鎖在漲停板200.5元，超過2.2萬張買單搶著要買，而同集團的中天(4128)也強勢鎖在漲停板61.1元，買單高掛近3萬張要搶進，另外，集團在興櫃市場的鑽石生技(6901)約持有合一5%，晨盤股價狂漲2成以上。

合一傷口外用乳膏Bonvadis(ON101)通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性（Substantial equivalent）認定及上市許可。合一表示，將儘速對接受以美國FDA 510(k)簡易註冊國家，提出上市申請。而在新藥方面，新藥部分，三期臨床試驗已完成15家試驗中心第一階段收案評估，並與美國糖尿病足權威David G.Armstrong合作，也與藥監單位進行法規與科學的溝通，必要時將提出減免申請，合一表示，目標2025年完成美國NDA(新藥上市申請)時程不變。

據Reportlinker.com市場調查報告書指出，全球先進傷口照護產品市場的年複合成長率為6.5％，預計2026年可達139.44億美元（約合新台幣4197億元）。

合一的糖足潰瘍新藥速必一(ON101)，去年已取得台灣TFDA上市許可，另外，在其他國家進度方面，目前也獲越南衛生部藥品管理局(DAV)、馬來西亞藥管局(NPRA)、菲律賓藥管局(PFDA)受理FESPIXON糖尿病足部傷口潰瘍新藥註冊申請(NDA)。