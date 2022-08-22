近來氣候持續高溫，明天(23日)將迎來24節氣中的「處暑」，中醫師表示，真正暑氣開始消散的節氣是「處暑」，暑氣將開始退去，早晚溫涼，中午氣溫仍高，此時是一般俗稱的「秋老虎」。由於人體進入一個周期性的調整，因此處暑時節要比夏季提早1小時睡覺，以防暑氣累積，並多吃番茄、茄子、馬鈴薯、梨子。

中醫師陸孝宸表示，處暑是24節氣之中的第14個節氣，秋季的第2個節氣，此時雖已入秋，但離暑氣消去仍需一段時間，所謂「處」在過去是「止退」或「躲藏」的意思，因此從處暑開始，暑氣會開始退去，氣溫慢慢下降，雨量逐漸減少，早晚溫涼，中午氣溫仍然很高。他表示，此時便是一般俗稱的「秋老虎」，也容易有颱風，大家出門要攜帶雨具，以備不時之需。

陸孝宸表示，因處暑正處於由熱轉涼的交替時期，人體進入一個週期性的調整階段，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」；就中醫而言，秋乏是為了彌補盛夏暑氣帶來人體損耗的反應，是體內自我恢復陰陽平衡的過渡性的現象。

有關處暑應注意的生活及飲食方式，陸孝宸建議，民眾應早起早睡，即開始要比夏季提早1小時上床睡覺，改掉夏季晚睡的習慣，早睡可順應陽氣的收斂，早起可使肺氣得以舒展，此時是調整身體的契機，以防暑氣累積。

至於飲食，陸孝宸表示，處暑屬於早秋時節，飲食應以甘淡、甘平為主，民眾應該多吃當季水果蔬菜，少吃辛辣、煎炸或燒烤類食物，且此時不宜開始進行溫補。他建議，民眾多吃番茄、茄子、馬鈴薯、梨子，同時避免食用辣椒、生薑、花椒、蔥桂皮、酒。