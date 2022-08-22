外媒示警，三星不僅沒有在第四季增加手機零組件的拉貨，更將10、11月智慧型手機合計出貨量目標下調至3400萬支，比第二季更低迷，顯示出今年智慧型手機確定沒有旺季，且法人圈直言，終端客戶OPPO、Vivo、小米等業者與IC供應商，即高通、聯發科(2454)之間的平衡將在供應鏈中被打亂並重新調整，「價格競爭可能自第四季開始」，若真如此，將對智慧型手機晶片組製造商造成另一股壓力。

外電報導指出，三星下修10、11月智慧型手機合計產量至3400萬支，此出貨量不僅明顯低於2021年同期，也比上一季出貨量還要更差，可見2022年全球Android確定旺季不旺。也因為三星持續向下修正第四季手機產量與零組件訂單量，韓媒預估，三星2022年全年智慧型手機出貨量可能只有2.6億支，比年中下修後的預估量3億支又再降低13.3%，也低於2021年出貨量約2.7億支，僅勉強高於2020年。

全球智慧型手機需求仍舊低迷，三星釋出Android確定旺季不旺的消息，由於三星一大部分產品均採用高通處理器，故高通智慧型手機晶片組需求也將呈現下滑態勢，據悉，此將導致台積電(2330)下半年訂單減少約15%。由於高通業務佔台積電營收比重預估約為10~20%低緣，前述砍單意味著台積電營收約將下滑1~2%，相較之下，聯發科已於日前法說會表示Android智慧型手機前景疲弱，儘管如此，擔憂聯發科晶片組出貨量可能會因三星較為疲軟之展望而進一步下滑，尤其是聯發科所供貨的三星5G低階機種，包括Galaxy A和M系列。預估聯發科業務佔台積電營收約10%，而需求進一步疲軟對聯發科晶片組需求之衝擊將低於3%，此對台積電晶圓需求之負面衝擊將低於0.3%。

法人圈認為，高通於今年初並未面臨智慧型手機需求問題，因此，當時合理推斷並沒有必要進行價格競爭，此外，由於後續高通和聯發科面臨智慧型手機SoC需求下滑，故合理懷疑第三季智慧型手機SoC(系統單晶片)將面臨價格競爭，因為終端客戶包括Oppo、Vivo、小米等業者與IC供應商，即高通、聯發科之間的平衡將在供應鏈中被打亂並重新調整，然而，認為「價格競爭可能自第四季開始」，若此情況發生，將對智慧型手機晶片組製造商造成另一股壓力。