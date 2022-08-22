繼夏季反彈行情畫下休止符後，，美東時間周日晚間美股主要指數期貨走跌，聯準會可能繼續大幅升息的擔憂再度籠罩華爾街。

目前道瓊指數期貨下跌0.48%，標普500指數期貨跌0.51%，那斯達克100指數期貨跌0.59%。

上周五道瓊指數收跌0.86%，標普500指數收跌1.29%，以科技股為主的那斯達克指數大跌2.01%。

道瓊指數周線跌0.16%，標普500指數周跌1.2%，那指收跌2.62%，均打斷了連漲4周的升勢。

本周美股料將迎來動盪的一周。投資人正密切關注聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上就通膨、經濟和利率發表的最新說法。

一些分析師預期鮑爾屆時可能呼應其他央行決策官員近來發表的鷹派言論，他們在談話中再次強調了對抗通膨的決心。

此前投資人預期聯準會的政策立場可能有所軟化，為美股帶來了這一波夏季行情。惟聖路易斯聯準銀行總裁布拉德上周接受《華爾街日報》訪問時表示，他支持在9月會議第三次升息75個基點。其他數位央行官員亦發言力挺積極升息。

資安公司Palo Alto Networks和遠端會議軟體公司Zoom Video將在周一收盤後發布業績。

財報季即將結束，標普500指數成份股中僅剩下數十家公司尚未發表成績單。根據FactSet數據，在95%已發布財報的成分股中，約75% 業績超出市場預期。