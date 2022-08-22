每個人做事都有自己的風格，有些人不管做什麼事都喜歡呼朋引伴、團體行動；有些人則覺得自己一個人比較自在，偏愛單獨行事。命理專欄《旺好運》指出，生肖屬鼠、虎、蛇、雞的人彷彿孤獨的一匹狼，習慣獨來獨往，很怕被別人打擾。

▍生肖鼠

屬鼠的人行事低調，對自己要求非常高，凡事習慣親自解決，不喜歡麻煩別人，所以久而久之他們就常常單獨行動，很怕被別人打擾。

▍生肖虎

屬虎的人天生具有領導風範，也因此是團體中比較特立獨行的存在，他們對自己充滿信心，不愛依賴別人，不過要注意行事別太霸道。

▍生肖蛇

屬蛇的人朋友通常不多，覺得知心的朋友一、兩個人就夠了，而且他們比較難敞開內心，與人相處都有所保留，獨來獨往反而讓他們感到更自在。

▍生肖雞

屬雞的人性格孤傲，雖然不至於成為邊緣人，不過他們偏好把時間都花在自己身上，喜歡在自己的世界裡自得其樂，在旁人眼裡就有些孤僻的感覺。