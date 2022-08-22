"If one of the best players wants to work out with you, and I can learn some things from him, why would I say no?"



Jayson Tatum explains the viral photo of him and Kevin Durant working out together.pic.twitter.com/wW4QX7zfsk — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 21, 2022

就在外界謠傳杜蘭特可能跟塞爾提克後衛傑倫布朗互換東家之際，身為塞爾提克一哥的塔圖，卻被拍到毫不避諱跟杜蘭特一起練球畫面，讓塔圖備受外界批評，他在22日決定公開反擊，「假如歷史最強球員之一想要找你一起訓練，為什麼我要拒絕呢？」

「都是媒體誇大了這一切，我跟杜蘭特從高中時期就認識了，我們也都是美國隊成員，去年我們還一起拿下東京奧運金牌，他是我的兄弟，」塔圖說，「杜蘭特是歷史最強球員之一，所以他想跟我一起訓練，我也可從他身上學到東西，我為什麼要拒絕？」

塔圖也談到自己在今年總冠軍賽表現飽受外界批評，「真的很難受，有時候我會想，我不知道人們懂不懂我為了球賽付出多少心力？我有多在乎勝利？我有多麼努力？但就是很難受，我真的用盡一切，也感覺全力以赴、毫無保留，而我們離勝利那麼近。」

「打完總冠軍賽後的3、4天，我特別感到失落，花了一些時間才有辦法走出來，然後享受我的生活，享受我跟兒子、家人的陪伴，」塔圖說，「當時我沒有胃口，也不想跟任何人說話，不想去任何地方，我就是宅在家裡快要3、4天的時間。」