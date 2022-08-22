知名直播主連千毅近日因在家中發現用過的黑絲襪，懷疑老婆「真人版娜美」石帕玉外面有小王，沒想到卻被石帕玉打臉爆料是男方自導自演，甚至怒嗆他是「自導自演的心理變態」，夫妻倆爆發激烈口角，9年婚姻亮起紅燈，而石帕玉還在昨（21）日向連千毅撂狠話並給出「離婚期限」，但連千毅似乎老神在在，當晚除了照常開直播賣商品外，也公開了老婆娜美的銀行帳戶餘額，並狠嗆女方「離不成的啦」。

石帕玉日前指控遭連千毅拿黑絲襪自導自演，想藉此嫁禍她外遇，氣到她怒控連千毅「心理變態」、「想好聚好散卻一直使用小人招數」，揚言要離婚，隨後連千毅就開直播反嗆老婆說謊並秀出1千萬台幣匯款證明，強調自己從沒虧待過她與孩子，9年來跑車、豪宅、名牌包一樣都沒少，因此不可能離婚，但石帕玉卻爆料那1000萬根本不是匯給她，反嗆連千毅「搞一些見不得光的醜事」，雙方在網路上你來我往，石帕玉甚至公開連千毅「黑絲襪的內幕」用來栽贓她以及曾向她借款100萬未還，讓網友大開眼界。

但連千毅接著又PO出緊摟老婆石帕玉的辣照，表示「夫妻難免小爭執，做個男人要大氣，讓老婆就好！我不是怕老婆，而是尊重老婆！家裡面，媽媽跟老婆最大」雙方疑似已和好。未料，石帕玉便在臉書上再度發文打臉連千毅，並限期他1個月簽好離婚協議否則法院見。

對此，連千毅21日晚間再度開直播賣商品，面對網友的質問他在節目最後再次強調自己不會離婚，因為小孩還小，要談離婚等小孩大一點再說，該給的生活費他一點都不會少，接著解釋他自從交保後就沒有戶頭可以使用，因此才會請石帕玉代為轉出100萬給朋友，並公開老婆的戶頭帳戶餘額，證明自己不是隨便亂講，狠嗆「我們夫妻間叫她匯個100萬有什麼問題嗎？這9年來我給她的就不知道多少了，但這些都是我甘願給的」疑似想要展現霸氣；直呼廠商給的600萬貨款他都直接給老婆，是老婆不去領的，最後強調都是他的錯，這種家務事不用拿出來講很難看，如果石帕玉要離婚他也會請一群律師出來處理，而且他只要拿出幾千萬的信託證明「絕對離不成的啦」，連千毅自認他已經照顧家庭到沒有話講了，所以想要離婚根本不用談（影片1:59:14處）。

但網友看到後卻不埋單，認為連千毅公開的帳戶金流可以造假，戶頭也不一定老婆石帕玉的，因此再度引發熱烈討論。